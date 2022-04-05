Карта боевых действий на Украине. День 41-й

Саша Вакулина, корреспондент Euronews:

Украинские войска вернули под свой контроль ключевые районы на севере страны. Российские ВС не смогли достичь своих целей здесь и были вынуждены отступить. Эту информацию подтверждает британское министерство обороны.

Но с отводом войск противника на севере продолжаются обстрелы и бомбардировки в других частях Украины.

Под огнём Николаев, о чём заявил мэр южного портового города, находящегося на берегу Чёрного моря.

Он также сказал, что ведётся обстрел гражданских объектов запрещёнными кассетными боеприпасами. Власти призвали женщин и детей покинуть Николаев, чтобы избежать ещё большего количества жертв среди мирного населения.

Давайте взглянем на Киев и его окрестности, где также произошли изменения. На карте стало больше участков, окрашенных в голубой цвет. Это районы вокруг столицы, которые сейчас контролируют украинские силы. Там последние сутки шли ожесточённые бои. Часть российских войск передислоцируется оттуда на восток страны. Посмотрим на происходящее там.

В Донбассе — Донецкой и Луганской областях — продолжаются тяжёлые бои, а именно в Изюме, где ВС России создают условия для наступательных операций. Как предполагается, они начнутся уже в ближайшие дни. И будут вестись в юго-восточном направлении, в направлении Славянска. Цель: соединиться с другими российскими силами в Донбассе и окружить украинские войска.

В этих районах, вероятно, и пройдут следующие ключевые сражения.

А теперь Мариуполь. Город по-прежнему окружён российскими войсками, а украинская армия всё также удерживает контроль над его центральными районами.

В Институте по изучению войны сообщают: "Силы обороны Мариуполя вопреки ожиданиям выдерживают натиск, а российские войска, очевидно, несут тяжёлые потери, продолжая предпринимать попытки по захвату города".