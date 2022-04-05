Война на Украине, день 41-й: Зеленский выступит на Совбезе ООН

Война на Украине, день 41-й: Зеленский выступит на Совбезе ООНКомментарии
Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны выступит на заседании Совбеза ООН.
Германия, Франция и Италия объявили о высылке десятков российских дипломатов.
Газета The New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи. На них видно, что тела на улицах появились в начале марта – задолго до того, как российские войска покинули город.
Президент США Джо Байден заявил, что после убийств мирных жителей в Буче президента России Владимира Путина должен судить военный трибунал.
США и Евросоюз собираются ввести против России новые санкции.
Утренняя сводка Минобороны Украины:
- Российские войска начали перегруппировку, чтобы сосредоточиться на захвате Донбасса. Цель Москвы – установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.
- Российская армия продолжает обстреливать Харьков артиллерией и пытается установить полный контроль над Мариуполем.
- Российские военные пытаются возобновить наступление на Славянск – город на севере Донбасса.
- Россия обстреляла Николаев кассетными боеприпасами, запрещенными Женевской конвенцией.
- 18 500 российских военных погибли, 150 самолетов и 676 танков уничтожены.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, в том числе предоставленную официальными властями.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встречи с президентом России Владимиром Путиным может не быть. Он также отметил, что переговоры с Москвой нужно продолжать, несмотря на убийства мирных жителей в Буче.
"Сложнее всего говорить о том, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретная война России против Украины, всё это признать. Мы считаем, что это геноцид, считаем, что они должны понести за это наказание. И при всей этой позиции — найти возможности для того, чтобы встречаться. И при этой встрече найти выход из этой ситуации. И при этом выходе не потерять свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку по этим переговорам. А там будет как будет — может случиться, что и не будет встречи. Может так произойти".
Мэр Бучи Анатолий Федорук призвал врачей, медсестер, работников социальных и коммунальных служб, а также местных депутатов вернуться в город.
"Знаю, еще нет электричества, газа и связи, но есть план восстановления жизненно важной инфраструктуры в Буче и селах. Нужны специалисты, чтобы его реализовать. Если можете — возвращайтесь. Если же война заставила вас уехать за границу, прошу помогать Буче дистанционно. Здесь не хватает рук и ресурсов. Участие каждого важно", – заявил он в видеообращении.
Минфин США не разрешит Москве делать выплаты по госдолгу с заблокированных в рамках санкций счетов, сообщило агентство “Рейтер” со ссылкой на представителя американского казначейства.
“Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом”, - заявил представитель ведомства.
Знакомый с ситуацией источник издания рассказал, что последние выплаты России по суверенным облигациям были остановлены, так как Минфин США не разрешил банку-корреспонденту JP Morgan их обрабатывать.
Евросоюз может принять новые санкции против России в среду, 6 апреля – госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон
В Белом доме предположили, что война на Украине продлится месяцы. Об этом заявил на брифинге советник президента США Джон Салливан.
"Следующий этап этого конфликта вполне может оказаться затяжным. Мы не должны питать иллюзий относительно того, что Россия изменит свою тактику, которая включала и, вероятно, продолжит включать беспричинные и возмутительные атаки на гражданское население", – сказал он.
Джон Салливан отметил, что конфликт на Украине будет измеряться не неделями, а "месяцами или дольше".
Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны выступит на заседании Совбеза ООН.
Ожидается, что главной темой его речи станут события в Буче, где в выходные, после отхода российских войск, были обнаружены тела сотен убитых мирных жителей. Некоторые из них – со связанными руками и следами пыток.
"Это военные преступления, которые весь мир признает как геноцид", – заявил Владимир Зеленский накануне, когда лично приехал в Бучу – маленький город под Киевом.
Президент Украины заявил также, что Киев выступает за проведение открытого расследования произошедшего. Он отметил, что это будет совместная работа с Европейским союзом и Международным уголовным судом.
165 детей погибли, 266 были ранены после российского вторжения – офис Генерального прокурора Украины
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, в том числе предоставленную официальными властями.
Италия объявила о высылке "десятков" российских дипломатов – вслед за Германией и Францией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera. Их список будет объявлен во вторник, 5 апреля.
Накануне Берлин объявил, что вышлет из страны 40 сотрудников российских диппредставительств. В МИД пояснили, что это связано с убийствами мирных жителей в украинской Буче.
В Париже последовали примеру соседей и объявили персонами "нон грата" 35 человек. Во Франции считают, что их нахождение в стране угрожает безопасности государства.
Между тем Латвия и Литва приняли решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией.
Представитель российского МИД Мария Захарова уже заявила агентству ТАСС, что Москва ответит "на этот злобный акт".
Всего после вторжения России на Украину было объявлено о высылке 204 российских дипломатов.
Япония выделит дополнительные 100 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.
В японском МИД заявили, что эти деньги пойдут на закупку лекарств и продуктов как для украинцев, оставшихся в стране, так и для беженцев, оказавшихся в Польше, Молдавии и Румынии.
Таким образом общая сумма помощи Украине от Японии достигнет 200 млн долларов.
Деньги уже получили в том числе Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста.