Война на Украине, день 41-й: Зеленский выступит на Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны выступит на заседании Совбеза ООН.

Германия, Франция и Италия объявили о высылке десятков российских дипломатов.

Газета The New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи. На них видно, что тела на улицах появились в начале марта – задолго до того, как российские войска покинули город.

Президент США Джо Байден заявил, что после убийств мирных жителей в Буче президента России Владимира Путина должен судить военный трибунал.

США и Евросоюз собираются ввести против России новые санкции.