ЕС ответит на убийства в Буче санкциями против России

ЕС ответит на убийства в Буче санкциями против РоссииКомментарии
Евросоюз в экстренном порядке готовит новые санкции против России после публикации свидетельств о насилии, пытках и убийствах мирных жителей в Киевской области. Об этом объявил верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель.
По последним данным ритуальных служб, только в Буче найдены и захоронены останки уже более 330 человек. Тела убитых, в том числе со связанными руками, обнаруживают на улицах, во дворах, в подвалах домов и квартирах, которые, как рассказывают соседи, занимали российские военные. Некоторые люди погибли в автомобилях, раздавленных танками. Сообщается о телах изнасилованных женщин со следами истязаний, в том числе, с выжженой нацистской символикой. Выжившие рассказывают о сексуальном насилии в присутствии детей.
ЕС возлагает ответственность за военные преступления и преступления против человечности на Москву.
Российский МИД назвал свидетельства об убийствах в Буче «фейковой атакой» и «инсценировкой». Министерство обороны заявляет о постановочных видеозаписях и фотографиях погибших.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, военные преступления в Буче и других городах станут темой заседания Совета безопасности ООН во вторник. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает провести независимое расследование убийств в Буче.
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