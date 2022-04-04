ЕС ответит на убийства в Буче санкциями против России

Евросоюз в экстренном порядке готовит новые санкции против России после публикации свидетельств о насилии, пытках и убийствах мирных жителей в Киевской области. Об этом объявил верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель.

По последним данным ритуальных служб, только в Буче найдены и захоронены останки уже более 330 человек. Тела убитых, в том числе со связанными руками, обнаруживают на улицах, во дворах, в подвалах домов и квартирах, которые, как рассказывают соседи, занимали российские военные. Некоторые люди погибли в автомобилях, раздавленных танками. Сообщается о телах изнасилованных женщин со следами истязаний, в том числе, с выжженой нацистской символикой. Выжившие рассказывают о сексуальном насилии в присутствии детей.

ЕС возлагает ответственность за военные преступления и преступления против человечности на Москву.

То, что произошло в Буче, требует нового раунда санкций и очень четких ответных мер. Мы будем координировать свои действия с европейскими партнерами, особенно с Германией. Мы будем также принимать меры самостоятельно. Я выступаю за новый пакет санкций, в том числе, по углю и нефти. Мы должны действовать. Эммануэль Макрон президент Франции

Российский МИД назвал свидетельства об убийствах в Буче «фейковой атакой» и «инсценировкой». Министерство обороны заявляет о постановочных видеозаписях и фотографиях погибших.

Мы бы требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, с огульными обвинениями... Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне. Поэтому была инициатива рассмотреть эту тему в Совбезе ООН. Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По словам президента Украины Владимира Зеленского, военные преступления в Буче и других городах станут темой заседания Совета безопасности ООН во вторник. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает провести независимое расследование убийств в Буче.

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