В Европу вернулась нарктороговля

Оборот наркотиков в Европе вернулся к докоронавирусным объёмам: об этом заявили в Европейском центре по мониторингу наркотической зависимости. За два года пандемии из-за многочисленных и длительных локдаунов наркотический рынок, как и все остальные, испытал спад. Но всего за несколько месяцев после отмены последних карантинов он не только вернулся к прежним показателям, но готов и превзойти их.

Алексис Гуздил, директор Европейского центра по мониторингу оборота наркотиков и наркотической зависимости:

"Тенденция последних лет заключается в том, что люди используют всё больше веществ, в том числе веществ, которые не были предусмотрены для такой цели. И среди людей существует тенденция каждый раз искать всё более сильнодействующие вещества. Пандемия Covid-19, очевидно, оказала очень негативное воздействие на психическое здоровье, особенно в уязвимых группах. И, конечно, мы можем упомянуть экономический кризис. Все эти факторы способствуют усилению давления со стороны рынка на существующих или потенциальных клиентов".

Специалисты отмечают прежде всего огромное разнообразие синтетических веществ. За послдение месяцы обнаружено 6 новых синтетических опиоидов и целых 15 новых видов каннабиоидов, из которых некоторые даже не подпадают под существующие запреты. В правоохранительных органах констатируют, что в целом жители Евросоюза могут легко достать наркотики, даже сильнодействующие.