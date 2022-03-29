Парламентские выборы в Сербии: Россия в центре дебатов

С начала войны на Украине официальный Белград отказался присоединиться к западным санкциям против России. Тема санкций стала одной из центральных в предвыборной кампании. Досрочные выборы в Народную скупщину назначены на 3 апреля.

Мы осуждаем любое нарушение территориальной целостности и суверенитета, но считаем лицемерием тот факт, что страны, которые бомбили Сербию из-за Косова, и которые признали косовскую независимсость, нарушив тем самым территориальную целостность Сербии, призывают нас присоединиться к санкциям против России. Хорошо, отзовите решение о признании Косова и тогда мы поговорим. Ивица Дачич Председатель Народной скупщины Сербии, председатель Социалистической партии Сербии.

В оппозиционном зелёно-левом блоке "Мы должны" настаивают на европейском пути развития Сербии и критикуют российское вторжение:

Важно понимать, что каждое европейское государство защищает собственные интересы. Когда речь идет о санкциях против России, страны решают, принимать или нет ограничительные меры, исходя из собственной повестки. Нам нужно положить конец гуманитарному кризису на Украине, осудить войну, но, что касается санкций, мы должны следовать нашим собственным интересам, как это делают другие европейские страны. Биляна Стойкович Кандидат от оппозиционного блока "Морамо" ("Мы должны")

Лидер националистической партии "Двери" не скрывает своих антизападных позиций:

Мы не считаем, что Сербия должна сотрудничать со странами НАТО и вводить санкции против России. Но мы опечалены масштабным конфликтом между двумя православными странами и надеемся, что война скоро закончится. Мы не видим необходимости согласовывать нашу политику с Евросоюзом, очевидно, что Сербию там не ждут, процесс расширения ЕС заблокирован. Нам нужно думать исключительно о наших национальных интересах, а не об интересах НАТО. Бошко Обрадович Кандидат от движения "Двери"

Из-за исторических связей и традиционного русофильства значимой части сербского общества, а также экономической зависимости от Москвы в области энергетики власти страны поддерживают территориальную целостность Украины, но не спешат вводить санкции.

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