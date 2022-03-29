Парламентские выборы в Сербии: Россия в центре дебатов

Парламентские выборы в Сербии: Россия в центре дебатовКомментарии
С начала войны на Украине официальный Белград отказался присоединиться к западным санкциям против России. Тема санкций стала одной из центральных в предвыборной кампании. Досрочные выборы в Народную скупщину назначены на 3 апреля.
В оппозиционном зелёно-левом блоке "Мы должны" настаивают на европейском пути развития Сербии и критикуют российское вторжение:
Лидер националистической партии "Двери" не скрывает своих антизападных позиций:
Из-за исторических связей и традиционного русофильства значимой части сербского общества, а также экономической зависимости от Москвы в области энергетики власти страны поддерживают территориальную целостность Украины, но не спешат вводить санкции.
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