В Днепре на территории "Южного машиностроительного завода" солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. МВД Украины сообщает о пяти погибших и пятерых раненых.

По данным местного информационного издания "Информатор", солдат забрал из комнаты для хранения оружия автомат и патроны и начал стрелять. В помещении вместе с ним находились 22 человека.

Личность стрелявшего установлена - это военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук 2001 года рождения. Ему удалось скрыться, однако позже он был задержан. Мотивы преступления выясняются.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в обязанности подозреваемого входила охрана территории завода "Южмаш".

"Прежде всего, перед следствием будет стоять вопрос, что послужило мотивом того, чтобы совершить столь ужасное преступление? В первую очередь будет изучаться вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему предоставили право доступа к боевому оружию. В любом случае за массовое убийство он будет нести жесточайшее наказание", — говорится в записи представителя МВД в Фейсбуке.