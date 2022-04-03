Взрывы в Одессе: уничтожен нефтезавод

Серия взрывов прогремела в Одессе в субботу около 6 утра, жители города проснулись от воя сирен воздушной тревоги. Украинские военные сообщили о российском ударе по объектам критической инфраструктуры, по предварительным данным пострадавших нет.

В Минобороны России подтвердили, что "высокоточными ракетами были уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов", поставляющих топливо ВСУ на николаевском направлении, добавив, что речь идёт о "ракетах морского и воздушного базирования".

Вот, что рассказал Euronews местный житель: "Это было утром, в 6 часов утра, люди ещё спали. Прилетел такой осколок. Начали гореть нефтебазы, нас обстреляли. Это всё очень плохо, печально и страшно. Зачем это делать? В доме живут маленькие дети, в доме много пожилых людей. Тут нет бомбоубежища. И вот [этот осколок] прилетел".

По данным оперативного командования "Юг" ВСУ, часть крылатых российских ракет удалось сбить с помощью ПВО.

Корреспондент Euronews Сержиу де Алмейда передаёт из Одессы: "Сегодняшние взрывы и облако черного дыма напоминают одесситам, что война близко. Четырнадцать десантных кораблей Военно-морского флота России продолжают угрожать городу со стороны Чёрного моря".

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