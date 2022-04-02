Людские потери под Киевом и в Николаеве

Власти Украины сообщают о "стремительном выводе" российских войск из-под Киева и Чернигова, как ожидается, в целях укрепления своих позиций и контроля над занятыми территориями на востоке и юге страны.

По данным газеты Le Figaro, в субботу ракетные обстрелы отмечались под Полтавой, в Харькове, Днепропетровской и Херсонской областях.

Глава Николаевской области Виталий Кимнаписал в своем телеграм-канале о 36 погибших в результате авиаудара, совершенного по зданию Областной государственной администрации в минувший вторник. Данные о жертвах постоянно обновляются.

Агентство France-Presse сообщает, что на улице в освобожденной ВСУ Буче, к северо-западу от Киева, найдены тела по меньшей мере 20 человек. Также говорится об обнаружении братского захоронения.

В селе Бровары украинские военные приступают к разминированию территории. Карина Ткаченко рассказывает об условиях жизни: "Жить здесь достаточно тяжело. Все магазины закрыты. Многим людям не хватает продовольствия. Нам даже не завозят хлеб".

В селе Гута-Межигорская на Киевщине было найдено тело известного украинского фотожурналиста и автора документальных фильмов о Донбассе Макса Левина, сотрудничавшего с мировыми СМИ. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Журналист находился в зоне боевых действий и не выходил на связь с 13 марта.

Напряжение отмечается также на юго-западе Украины. По территории Одесской области ударили тремя ракетами из комплекса "Искандер" – передаёт корреспондент Euronews Сержиу де Алмейда. В Минобороны Украины подчёркивают, что цели этой атаки не были достигнуты.

Сержиу де Алмейда, Euronews: "Запуски ракет из Крыма по инфраструктурным объектам в Одесской области не дают забыть одесситам, которые пытаются жить мирной жизнью, что война близко. Ракеты, выпущенные сегодня ночью, вызвали панику среди населения, однако их удалось сбить украинским ПВО".

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