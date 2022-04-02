Мариуполь: надежда на массовую эвакуацию при помощи Красного Креста

В Запорожье прибывают автобусы Международного Комитета Красного Креста с мирными жителями, которым удалось эвакуироваться из Мариуполя. Однако в пятницу провалились попытки организовать массовый вывоз людей из осаждённого города, где, как сообщают украинские власти, идут тяжёлые уличные бои.

Новая попытка по формированию первого по-настоящему крупного гуманитарного конвоя будет предпринята в субботу. Ранее, глава пресс-службы МККК Эван Уотсон, заявил, что гуманитарная организация планировала вести колонну из 54 автобуса.

Татьяна, жительница Мариуполя: "Мы шли пешком практически 15 километров с маленьким ребёнком шестилетним, с мальчиком-подростком. Шли под минами, "Градами", ракетами, под пулями. [Ситуация в Мариуполе] ужасная. Шли сплошные бомбардировки. Города практически нет, дома стоят обгорелые, разрушенные на 90%".

В Минобороны РФ сообщали, что открыли дополнительный гуманитарный коридор в сторону Запорожья по просьбе лидеров Франции и Германии. За один день им удалось воспользоваться 3 тысячам человек.

По разным данным, на эвакуацию ещё рассчитывают от 100 (МККК) до 160 тысяч мариупольцев (мэрия города).

Ситуация также напряжённая в городе Лисичанск Луганской области. Половина населения города, которое составляло 100 тысяч человек, уже покинула его.

120 украинских беженцев прибыли в немецкий Эрфурт из Молдавии на втором гуманитарном рейсе, организованном властями Германии, которая предложила бывшей советской республике принять 2 500 украинцев, оказавшихся на её территории с начала войны.

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