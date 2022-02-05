Украина провела военные учения в Чернобыле

В украинском Харькове — примерно в 40 километрах от границы с Россией — в субботу прошел "Марш единства". По словам организаторов, местные жители с сине-желтыми флагами в руках вышли на улицы города, чтобы показать всему миру: "Харьков — это Украина, и никак не может быть иначе".

Между тем украинское МВД накануне провело учения в Чернобыльской зоне отчуждения: на территории города Припять военнослужащие тренировались вести боевые действия в урбанизированной местности.

"Главная цель этих учений — проработать сценарии захвата города и его освобождения силами Национальной гвардии. Другая цель — тренировка работы снайперских пар. Вы видели, как это работает. Все эти сценарии разработаны на основе реальных ситуаций, произошедших после 2014 года во время Российско-украинской войны", — заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Тем временем в республике Беларусь до 20 февраля проходят совместные учения белорусских и российских вооруженных сил. С востока туда прибывают войска и военная техника. Так накануне, преодолев более 7 тыс. км, из Приморского края в Брестскую область перебазировались штурмовики СУ-25 СМ.

При этом в Кремле называют информацию о возможном вторжении России на украинскую территорию безосновательной и подчеркивают, что Россия ни для кого не представляет угрозы.