Международный легион Украины

Пьер Кастнер Кисиленко — гражданин Франции, его мать украинка. Пьер обосновался в Берлине, но недавно приехал во Львов. Бывший солдат, а ныне резервист, этот консультант хочет помочь стране, где до сих пор живет часть его семьи.

- Куда мы едем? - спрашиваю я Пьера.

- Мы едем в Яворов, в 70 км к югу от Львова, где находится Центр набора и подготовки Иностранного легиона... украинского Иностранного легиона... то есть, легиона иностранных добровольцев.

Дорога усеяна блокпостами, снимать которые мне запрещено из-за военного положения. Я спрашиваю офицера, который нас сопровождает, об Международном легионе, созданном под эгидой президента Украины.

- Насколько полезен этот Международный легион? Действительно ли это так важно для украинской армии?

- Конечно, это очень полезно, - отвечает он. - Нам нужен опыт других армий, чтобы справиться с этим великим врагом. В настоящее время недостаточно убить своего врага. Нужно уничтожить весь его информационный фон, его пропаганду, всё то, что враг использует в этих современных конфликтах.

Прибывшим в пункт назначения журналистам не разрешается снимать военные помещения, не можем мы и последовать за Пьером на призывной пункт. Ждем его возвращения на главную площадь города. Вернувшись, он говорит , что его ожидания не обмануты, но от идеи записаться в легион придётся отказаться:

- Добровольцы сначала проходят месяц-два обучения, в зависимости от опыта, всё очень серьёзно. А волонтёры продолжают прибывать. Плохие новости для меня, потому что я надеялся, что смогу ездить туда-сюда, провести здесь, к примеру, несколько недель, а потом вернуться в Германию; а затем снова приехать. Но это невозможно, потому что контракт рассчитан на весь период войны. Лично для меня это означает, что мне придется найти другой способ помочь, другой способ быть полезным Украине.

По данным МИД Украины, заявления на вступление в Украинский Международный легион подали около 20 тысяч человек из более чем 50 стран. В мае у Пьера запланирована свадьба, и он не пойдёт воевать на Украину. Но собирается принять участие в гуманитарной битве, которая ведётся у границ страны.