Тем временем в Москве

В российской столице о войне на Украине ничто не напоминает. Воскресенье выдалось снежным, как и все предыдущие дни недели - весна не успела начаться, как в российскую столицу вернулась морозная зима. На улицах слышны такие разговоры:

_- У нас погода всегда поёт: и дождь, и снег. Мы с удовольствием гуляем. _

_- Вот вышли насладиться погодой, такой чудесной зимней погодой апрельской. _

- Ну, чуть-чуть задержалась зима, ничего страшного.

- В платье хочется уже ходить, а приходится в колгоках...

- Боюсь промокнуть, поэтому вот одела чехольчик.

За несколько дней выпало до 30 см осадков - примерно половина месячной нормы. Во многих местах остановлено движение городского транспорта, повреждены несколько линий электропередач, отменены или задержаны не менее полусотни рейсов. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится ещё как минимум сутки.