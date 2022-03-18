Москва отозвала резолюцию по Украине из Совбеза ООН, там ее не поддержали бы

Россия временно сняла запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей резолюции по Украине. Дипломаты в Нью-Йорке сообщают, что Москве не удалось найти сторонников внесенного документа "Об ухудшении гуманитарной ситуации на Украине". Он содержит требование осудить нападения на гражданское население

Барбара Вудворд, постпред Великобритании в ООН, заявила: "Россия внесла резолюцию, которая, среди прочего, призывает к защите мирных жителей, включая женщин и детей. Это циничная игра на фоне человеческих страданий".

Россия заявила, что Запад оказывал давление на представителей некоторых стран, заставляя их не поддерживать документ. Ранее президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "кровавым диктатором".

На сегодня назначены переговоры Байдена с главой КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Америка предостережет Китай от поддержки военной кампании. Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал переговоры так: "Президент Байден будет говорить с президентом Си Цзиньпином и ясно даст понять: Китай понесет ответственность за любые действия, которые предпримет для поддержки российской агрессии. И мы без колебаний заставим заплатить".

На днях в СМИ появилась информация о том, что Россия якобы запросила военную помощь у Китая - власти КНР этого не подтвердили. Аналогичная реакция последовала и от России, в Москве уточнили, что "обладают самостоятельным потенциалом для продолжения операции".