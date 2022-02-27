Киев - Москва: будут ли переговоры?

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля, особо отметив военных, воюющих на Украине. Формирование этих Сил как самостоятельной группировки вооружённых сил РФ началось в конце 2008 года.

"Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким", - сказал Путин.

Вторжение на Украину в Кремле отрицают и говорят о "специальной военной операции". В воскресенье Москва сообщила, что готова к переговорам с Киевом, предложив в качестве места встречи белорусский Гомель. Но украинские власти заявили, что не могут вести переговоры в стране, откуда на них летят ракеты.

"Сейчас мы говорим – не Минск. Площадкой для встреч могут быть другие города. Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это всё мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты", – сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Позже представитель Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в последний момент переговорщики от РФ потребовали от украинской армии сначала сложить оружие. Он подчеркнул, что украина не допускает каких-либо предварительных условий, в том числе и касающихся места проведения встречи.