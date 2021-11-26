Венгрия тихо вернулась в европейский пул вакцин

Как сообщила Еврокомиссия корреспонденту Euronews, Венгрия отменила свой выход из третьего соглашения о закупке вакцины Pfizer/BioNTech. Брюссель заказывал эти препараты для всех столиц. В мае Будапешт неожиданно дал понять, что больше не участвует в этой программе.

На этой неделе Европейское агентство лекарственным средствам (EMA) одобрило применение Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Пока разрешено применять только эту вакцину для данной возрастной группы.

В пятницу премьер-министр Виктор Орбан заявил в своем еженедельном утреннем радиоинтервью, что вакцинация детей может начаться уже 20 декабря, когда в Венгрию прибудет первая партия доз для детей 5–11 лет.

Еврокомиссия отметила, что отказ от участия в её программе оставил бы Венгрию без каких-либо утвержденных вакцин для этих детей.

Pfizer была "не нужна" в мае

Весной этого года Венгрия была единственной страной Евросоюза, закупавшей вакцины незападных стран - китайскую Sinopharm и российскую “Спутник V”. Правительство заявляло тогда, что полностью откажется от дальнейших европейских поставок, поскольку у него «достаточно запасов”, а цены на Pfizer «завышены».

Последний третий раунд централизованных закупок прошёл тогда же, в мае, и Венгрия была единственной страной ЕС, оставшейся стороне.

Затем Брюссель договорился с Pfizer о том, что к 2023 году государства-члены получат 1,8 млрд доз.

Частично они будут в ампулах, разработанных для детей, но в комплект будут также входит модифицированные вакцины для взрослых, способные создавать иммунитет против различных штаммов. Правительство Венгрии должно было знать об этом в мае, но не проявило достаточного интереса.

Венгрия униженно согласилась

Euronews связался с официальным представителем Еврокомиссии по вопросам здравоохранения, безопасности пищевых продуктов и транспорта Стефаном Де Кеерсмакером, который сказал:

"Я подтверждаю, что Венгрия заключила третий контракт поставки из ЕС вакцины BioNTech/Pfizer. Для получения более подробной информации предлагаю связаться с властями Венгрии. »

Согласно источникам в Брюселе, Будапешт попросила о возобновлении своего участия в программе закупок вакцины в сентябре. Запрос был одобрен другими странами-членами, которые должны давать зелёный свет таким решениям в Европейском совете.

Источник также сказал, что для венгерского правительства это было «хождение в Каноссу», то есть унизительное признание своей ошибки и высокомерия.

Теперь Венгрия, наконец, сможет получать в новом заказе Pfizer /BioNTech, хотя непонятно, в каком количестве.

Отдел печати венгерского Министерства людских ресурсов, когда мы попросили его прокомментировать ситуацию, отослал Euronews к еженедельному радиообращению Орбана.