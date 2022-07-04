Проевропейские протесты в Тбилиси

Очередной массовый митинг с требованием отставки правительства прошёл в воскресенье в Тбилиси. В нрём приняли участие более 35 тысяч человек. Они обвиняют власти в неспособности обеспечить стране статус кандидата на вступление в ЕС.

Украина и Молдавия стали кандидами, но заявка Грузии была отложена: в Брюсселе ждут от Тбилиси более радикальных политических реформ.

"Если мы выполним те 12 пунктов, которые требует от нас Евросоюз, если эти основные принципы будут соблюдены, то Грузия будет в Европе", - считает ортопедист Важа Гаприндашвили. .

"Я была здесь 20 и 24 числа, и я пришла сюда сегодня, потому что я хочу жить в европейской Грузии. Я не хочу уезжать в Европу - я хочу, чтобы моя страна сама была частью Европы", - говорит студентка Ната Барамия.

Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила оппозицию в "планах свержения власти путем организации антиправительственных митингов". Демонстранты считают, что основатель партии Бидзина Иванишвили, бывший премьер-министр и богатейший человек Грузии, заправляет делами в стране, несмотря на то, что не имеет официальной политической должности.

В прошлом месяце Европарламент принял необязательную резолюцию о введении персональных санкций против Иванишвили за его "деструктивную роль» в политической и экономической жизни страны".

Протестующие требуют, чтобы власть была передана не подотчётному Иванишвили правительству национального согласия, которое осуществит необходимые реформы и поведёт Грузию в Евросоюз.

Планы вступления в НАТО и ЕС закреплены в конституции Грузии и, по данным опрпосов, их поддерживают не менее 80% населения.

Грузия подала заявку на членство в ЕС вместе с Украиной и Молдавией через несколько дней после вторжения России в Украину 24 февраля.

23 июня лидеры ЕС официально предоставили Киеву и Кишинёву статус кандидатов, но заявили, что Тбилиси может стать официальным кандидатом только после решения ряда вопросов.

Лидеры ЕС, тем не менее, "признали европейскую перспективу Грузии", что президент Саломе Зурабишвили назвала "историческим".

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что его правительство "мобилизовано для своевременного выполнения требований ЕС, чтобы мы как можно скорее получили статус кандидата".

Отсрочка выдвижения кандидатуры Грузии стала предрешённой после того, как Европейская комиссия — исполнительный орган ЕС — заявила 20 июня, что Тбилиси должен провести ряд реформ к концу 2022 года, прежде чем встанет на путь формального членства.

Условия ЕС включают прекращение политической поляризации, улучшение свободы прессы и судов, избирательные реформы и "деолигархизацию".

«У них (грузин) есть четкий путь… Когда эти критерии будут выполнены, статус кандидата будет предоставлен автоматически", — заявил 23 июня глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Правительство правящей партии "Грузинская мечта" столкнулось с растущей международной критикой в ​​связи с предполагаемым отступлением от демократии, что нанесло серьезный ущерб связям Тбилиси с Брюсселем.