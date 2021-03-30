Быть или не быть шахтам на Гренландии?

Гренландия - самый большой остров в мире, богата природными ресурсами. Горнодобывающие компании давно поглядывают на неё с вожделением, но остров, принадлежащий Дании и превышающий её площадь в 50 раз, пользуется широкой автономией и почти не застроен, а суровый климат, толстый слой снега и льда (86% территории заняты ледником) затрудняет добычу и транспортировку полезных ископаемых. Повышение температуры и таяние льда могут значительно ускорить использование сырья. Особенно востребованы имеющиеся здесь редкие ископаемые.

"Это может внести значительный вклад в экономику Гренландии. Гренландия может стать ключевым игроком, здесь такие запасы сырья, которые могут обеспечить от 15 % до 20% мирового спроса на эти металлы. А ведь именно они, как ожидается, помогут стимулировать переход к зелёной экономике во многих странах мира", - говорит Йорн Сков Нильсен, представитель компании Greenland Minerals.

Редкие ископаемые необходимы для изготовления электронных приборов, батарей и других устройств. На юге Гренландии, примерно в 7 км от деревни Нарсак, планируется крупномасштабная добыча редкоземельных металлов. Поскольку они встречаются там в сочетании с ураном, его тоже будут использовать. Но местное население - в основном гренландские эскимосы калааллиты - боится радиоактивного излучения.

Авиаджа Леннерт, скотовод

"Здесь, в арктических районах, природа настолько сурова, что нельзя рассчитывать на то, что ничего не произойдет. (...) Мы не сможем жить, если здесь появится шахта".

6 апреля в Гренландии пройдут всеобщие выборы, и вопрос об эксплуатации природных ресурсов острова будет для многих основополагающим при выборе кандидатов. Некоторые из них считают, что развитие развитие горнодобывающей промышленности имеет и свои плюсы:

"Население острова сокращается, Если нет рабочих мест, то трудно дать людям перспективу на будущее", - говорит представитель социал-демократической партии Siumut ("Вперёд!") Джозеф Петерсон.

Партия, состоящая из девяти членов, в настоящее время имеет наибольшее число кресел в парламенте Гренландии. Однако и среди социал-демократов нет единого мнения о том, следует ли открывать шахту на родном острове.