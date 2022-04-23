Новая авария на шахте в Польше

Новая авария на шахте в ПольшеКомментарии
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10 шахтеров пропали без вести на угольной шахте на юге Польши недалеко от границы с Чехией.
По данным местных властей, в ночь на субботу произошло мощное подземное землетрясение на глубине около 900 метров, вызвавшее выброс метана.
Угольнодобывающая компания сообщила, что 42 человека не пострадали и смогли покинуть шахту самостоятельно. Ведутся поисково-спасательные работы.
Это уже вторая авария на шахте в регионе всего за 4 дня.
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