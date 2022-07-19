Эстония: собери друзей и приведи их в армию

Собери друзей и приведи их в армию: в Эстонии с этого года разрешено отправляться на срочную службу в компании товарищей. Такие группы будут учиться и служить вместе, в одном подразделении. Таким образом, призывникам среди знакомых лиц будет легче адаптироваться к тяготам и лишениям. Кроме того, есть шанс уменьшить число "откосивших":

Расмус Раамат, призывник:

"Я вообще-то в армию не собирался. Но Ханнес и Кристофер решили пойти вместе, так что я с ними заодно. Вместе веселее".

Ханнес, Карл, Кристофер и Расмус теперь отправятся служить миномётчиками.

В Эстонии уже несколько лет существует практика призыва одноклассников. Этим летом, по словам представителей военного ведомства, правило просто немного подкорректировали: ведь не все друзья учатся в одном классе.

Обязательная служба в Эстонии длится, в зависимости от специальности, от 8 до 11 месяцев. В июле среди 1900 призывников — 29 классов и 21 "круг друзей".