Сотрудники сербской миграционной службы раздают украинцам, въезжающим в страну, буклеты о приёме беженцев. Они просят активнее распространять эту информацию в социальных сетях и в специализированных группах, чтобы люди значили, к чему готовиться.

Ольга – мариуполька. Она рассказала, что с большим трудом добралась до Европы, причём большую часть времени была разлучена с дочерью:

«Мариуполь разрушен. Слишком много людей погибло, дома разрушены. Жить там сейчас невозможно».

По официальным данным, за месяц в Сербию прибыли около 13 тысяч выходцев с Украины, и лишь 3,5 тысячи решили остаться. В их числе Александр:

— Я еду в Нови-Сад.

— У вас там друзья или родственники?

— Да, мои друзья, ну и моя жена тоже там.

— Какова ситуация в Киеве? Что происходило, когда вы уехали?

— Ситуация была очень нестабильной. Каждый день были бомбардировки. Было очень страшно.

Приехав в Сербию, украинцы первым делом должны пообщаться с сотрудниками комиссариата по делам беженцев. В ведомстве организовано круглосуточное дежурство.

«Мы сообщаем людям, которые прибывают с Украины, что они находятся под временной защитой в Сербии. Это означает, что они имеют все права, которые есть у граждан Сербии», — объясняет сотрудник Комиссариата по делам беженцев и миграции Сербии Иван Гуяничич. Его коллега Бояна Инич показывает листовки с материалами для иностранцев: «Здесь есть вся информация, необходимая беженцам, которые остаются в Сербии и которым некуда идти. Информация представлена на двух языках: английском и украинском».

С 18 марта Сербия предоставляет всем беженцам с Украины право на медицинское обслуживание, работу и учёбу в стране. Эти меры временные – по согласованию с Еврокомиссией они будут действовать не менее одного года.