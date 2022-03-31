"Окружение Путина боится говорить ему правду"

Владимир Путин перед началом военных действий на Украине ошибся в оценке силы как своей армии, так и противника, а его окружение боится докладывать ему о реальном положении вещей. Такое мнение высказал глава британской электронной разведки Джереми Флеминг добавив, что Кремль охотится за кибер-целями и привлекает наемников, чтобы поддержать зашедшую в тупик украинскую военную кампанию.

Джереми Флеминг, глава британской электронной разведки:

— Все больше похоже на то, что Путин сильно ошибся в оценке ситуации. Ясно, что и сопротивление украинского народа он недооценил, как силу коалиции в ответ на его действия. Он приуменьшил экономические последствия санкций и переоценил способности своих военных обеспечить быструю победу.

Мы видели, как российские солдаты, испытывающие нехватку оружия и морального духа, отказываются выполнять приказы, саботируют собственную военную технику и даже случайно сбивают собственные самолеты. И хотя мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, происходящее сейчас и масштабы этих просчетов должны быть предельно ясны режиму".

Ранее похожие тезисы о недостаточной информированности Путина о ситуации на Украине и ее последствиях озвучила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.