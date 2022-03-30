США направляют на помощь Украине дополнительно 500 млн долларов

США выделят Украине еще 500 миллионов долларов. "Дополнительная помощь уже в пути", - сказал американский лидер Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа продолжалась около часа.

"Поделились оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", - сообщил глава украинского государства.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западным странам следует усилить санкции в отношении России. Глава британского правительства подчеркнул, что Запад не должен снимать ограничения до тех пор, пока все российские войска не покинут Украину.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Что мы будем делать, и надеюсь, в этом нас поддержит оппозиция, так это следить за тем, чтобы ни один из наших друзей и партнеров по всему миру не отступил от санкций. На самом деле, сейчас нам необходимо усилить экономическое давление на Владимира Путина, и, конечно, невозможно представить себе, что какие-либо санкции могут быть сняты только из-за введения режима прекращения огня".

Ситуацию на Украине обсудили верховный комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Я подтвердил неизменную поддержку Евросоюза Украине и ее народу, - заявил Боррель. - Мы будем и далее оказывать давление, чтобы остановить вооруженную агрессию России и добиться вывода ее вооруженных сил с Украины".

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