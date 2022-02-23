Сербия: между ЕС и Россией

Кризис вокруг Украины сотрясает мир и ставит Сербию, кандидата в члены ЕС, в щекотливую ситуацию. Давление Брюсселя на Белград в поддержку антироссийских санкций нарастает. Во время событий в Крыму, Сербии дипломатическим путем удалось избежать введения санкций против России.

Зоран Миливоевич, дипломат: "Сербия все еще может маневрировать в данной ситуации. Даже когда разразился крымский кризис, Сербия поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины, и именно эта позиция дает Сербии право ничего не говорить по поводу кризиса нынешнего".

Исторические связи России и Сербии имеют многовековую традицию. Кроме того, Сербия зависит от Москвы экономически, особенно в плане поставок газа и нефти.

Славиша Тасич, экономист: "У всех есть альтернатива. Даже Украина, которая полностью зависела от российского газа после 2014 года, нашла альтернативный источник газа, правда, более дорогой, но альтернатива существует. Однако никто не знает, что произойдет, если ситуация обострится, и какой будет цена на газ для Сербии".

Душан Хаджи Николич, Euronews: "Кризис на Украине пришелся на сложный политический момент для страны, потому что Сербия находится в разгаре всеобщей избирательной кампании: все надеются, что кризис разрешится наилучшим образом, мирным путем, без дипломатических и экономических последствий для страны".