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Парламент Таиланда не утвердил лидера победившей партии на посту премьера

Повторной голосование пройдет 19 июля
Повторной голосование пройдет 19 июля Авторское право Sakchai Lalit/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Лидер оппозиционной партии не получил около 60 голосов сенаторов для достижения необходимого порога в верхней палате.

Парламент Таиланда не утвердил на посту премьер-министа кандидатуру лидера победившей на выборах оппозиционной левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата. 

Несмотря на поддержку коалиции большинства в нижней палате, Пита не получил около 60 голосов сенаторов для достижения необходимого порога в верхней палате. Все сенаторы назначаются Королевскими вооруженными силами Таиланда.

"Движение вперед" должно решить, выдвигать ли кандидатуру Лимчароенрата на повторное голосование, которое состоится 19 июля

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