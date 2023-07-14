Парламент Таиланда не утвердил лидера победившей партии на посту премьера

Euronews

Лидер оппозиционной партии не получил около 60 голосов сенаторов для достижения необходимого порога в верхней палате.

Парламент Таиланда не утвердил на посту премьер-министа кандидатуру лидера победившей на выборах оппозиционной левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата.

Несмотря на поддержку коалиции большинства в нижней палате, Пита не получил около 60 голосов сенаторов для достижения необходимого порога в верхней палате. Все сенаторы назначаются Королевскими вооруженными силами Таиланда.

"Движение вперед" должно решить, выдвигать ли кандидатуру Лимчароенрата на повторное голосование, которое состоится 19 июля