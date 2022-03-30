Ожидания деэскалации на Украине разошлись с реальностью. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные об обстрелах городов. В первый же день после заявлений об успехах российско-украинских переговоров стало известно о том, что в Мариуполе было повреждено здание Международного комитета красного креста, – оно должно было использоваться для гуманитарной помощи.

Сигналы тревоги по-прежнему слышны также в Киеве и Чернигове, - именно на этих направлениях Москва обещала в разы сократить военную активность. Украина и США подтверждают, что Россия начала вывод части своих подразделений из этих районов, но, как заявляют в Пентагоне, делается это ради перегруппировки сил, а угроза для Киева сохраняется.

Впрочем, в самой столице, как отмечают в городской администрации, сутки не было зафиксировано обстрелов.

«Война продолжается», – напомнил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед норвежскими парламентариями. Он призвал Осло предоставить Киеву вооружения и помочь Европе избавиться от газовой зависимости от России.

Москва подчеркивала, что сокращение военной активности не означает прекращения огня. При этом в Кремле приветствовали предложения прекратить войну, но сдержанно оценили итоги прошедшего раунда российско-украинских переговоров.

Мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Ещё предстоит весьма и весьма длительная работа. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Сообщения об обстрелах поступают и территорий, подконтрольных пророссийским сепаратистам. В Донецке пострадал жилой дом, есть убитые. Всего с начала российского вторжения, по данным ООН, на Украине погибли около 1200 мирных жителей, в том числе 65 в самопровозглашённых ЛНР и ДНР и более 1100 в районах, остающихся под контролем правительства. Большинство их них стали жертвами артобстрелов, авианалётов и ракетных ударов. Отмечается, что это предварительные данные, а реальное число жертв окажется значительно выше.