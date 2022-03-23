Россия будет продавать газ "недружественным странам" только за рубли

Россия будет продавать газ в европейские и другие "недружественные страны" исключительно за рубли.

Об этом распорядился Владимир Путин, уточнив, что таким образом страна откажется от "скомпрометировавших себя валют", в том числе - доллара и евро.

Владимир Путин, президент России:

"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа (начнём с этого), поставляемого в так называемые недружественные страны за российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валют".

Президент России поручил правительству дать соответствующую директиву "Газпрому", чтобы тот перевёл в рубли уже действующие контракты. Также Владимир Путин отвёл неделю Центробанку на определение порядка совершения операций с Европой.

На этом фоне курс доллара опустился ниже 95 рублей, а цена на газ в Европе превысила отметку в полторы тысячи долларов за тысячу кубометров.

Для официального Берлина требование о переводе оплаты за газ в рубли означает "разрыв контракта", сообщает информагентство AFP.

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