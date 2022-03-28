G7 отказалась платить за российский газ в рублях

Семь крупнейших экономик мира единогласно отклонили требование Москвы платить за импорт российских энергоносителей. Об этом сообщил в понедельник министр энергетики Германии, председательствующей сейчас в "Большой семёрке".

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что Россия будет требовать от "недружественных" стран оплачивать экспорт природного газа только в рублях. Эта мера может затронуть до 50 стран.

"Все министры "Большой семерки» полностью согласились с тем, что это будет односторонним и явным нарушением существующих контрактов.

“Все министры G7 были едины в том, что это будет односторонним и очевидным нарушением существующих контрактов, – сказал Роберт Хабек. - Они ещё раз подчеркнули, что заключённые контракты действительны, и компании должны оставаться верными своим контрактам. Оплата в рублях неприемлема, и мы будем призывать пострадавшие компании не выполнять требование (президента России Владимира) Путина".

На вопрос о том, каковы будут действия Москвы в случае отказа Европы платить в рублях, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил:

"Бесплатно газ поставлять мы точно не будем, это абсолютно точно. Заниматься общеевропейской благотворительностью в нашей ситуации вряд ли возможно и разумно. Процесс поставки очень сложен. Это не покупка товара в магазине: вы покупаете и платите на кассе".

По мнению экономистов, этот шаг в ответ на введённые санкции направлен на поддержку российской валюты. Президент РФ поручил Центральному банку страны разработать порядок приобретения рублей в России покупателями природного газа.