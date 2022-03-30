Правительство Германии ввело режим предупреждения чрезвычайной ситуации из-за угрозы прекращения поставок газа из России. Это означает, что кризисная группа в профильном министерстве должна ежедневно следить за изменениями ситуации на рынке и проводить консультации с поставщиками энергоносителей.

В федеральном правительстве говорят о важности максимальной экономии энергии и обещают сделать всё возможное, чтобы скорее заполнить хранилища газом.

На данном этапе мы внимательно отслеживаем, какие потоки могут оказаться под угрозой или могут прерваться. Пока этого не произошло. Есть гарантии продолжения поставок, все контракты сейчас соблюдаются.

Объявляя о введении раннего этапа предупреждения ЧС, я бы хотел обратиться с компаниям, а также к частным потребителям, чтобы они помогли Германии, чтобы они помогли Украине экономить газ и энергию. Роберт Хабек вице-канцлер Германии

Ранее Германия, как и другие страны «Большой семёрки», отвергла требование России платить за газ в рублях, сочтя это нарушением контрактов. В Берлине говорят о катастрофических последствиях в случае, если Москва прекратит поставки топлива.

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