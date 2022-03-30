Германия готовит чрезвычайные меры из-за угрозы отключения российского газаКомментарии
Правительство Германии ввело режим предупреждения чрезвычайной ситуации из-за угрозы прекращения поставок газа из России. Это означает, что кризисная группа в профильном министерстве должна ежедневно следить за изменениями ситуации на рынке и проводить консультации с поставщиками энергоносителей.
В федеральном правительстве говорят о важности максимальной экономии энергии и обещают сделать всё возможное, чтобы скорее заполнить хранилища газом.
Ранее Германия, как и другие страны «Большой семёрки», отвергла требование России платить за газ в рублях, сочтя это нарушением контрактов. В Берлине говорят о катастрофических последствиях в случае, если Москва прекратит поставки топлива.
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