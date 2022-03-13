Война затмила COVID-19: Польша принимает беженцев с Украины без вакцинации

Антикоронавирусные ограничения в Европе ушли на второй план. С начала военных действий тысячам украинских беженцев разрешили въезд в Польшу без сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов на COVID-19.

Жан-Клод Кордо, глава поисково-спасательной миссии в приграничном городе Медыка сказал, что "COVID-19 не имеет столь большого значения в этом кризисе".

COVID на этом пограничном переходе здесь, в Медыке, очевидно, не в приоритете, как для нас так и для прибывающих беженцев. Мы в основном занимаемся проблемой переохлаждения маленьких детей и лечим срочные случаи, чтобы они могли продолжить свой путь дальше Жан-Клод Кордо глава поисково-спасательной миссии

Бегущие от войны украинцы считают, что конфликт затмил все опасения по поводу коронавируса.

COVID был реальным заболеванием, но после того как началась война он исчез, потому что война - более глобальная и более серьезная проблема для человечества Юлия беженка с Украины

Военные действия заставили более 2,5 миллионов украинцев бежать и искать убежище в других странах, но, несмотря на то, что российские войска продолжают наступление, а бои продолжаются уже третью неделю, некоторые решили вернуться домой.

Клара Улиганич, украинская пенсионерка, прибыла в Венгрию с самой первой волной беженцев. Проведя почти три недели здесь, она сказала, что решила вернуться домой в Ужгород на западе Украины.

Я так чувствую, сложно описать словами, не могу сказать. Я родилась там, это мой дом... Нам пришлось уехать, но сейчас я пытаюсь вернуться обратно и посмотреть, что там происходит. Мои сыновья не хотят, чтобы я возвращалась, но я полна решимости Клара Улиганич беженка с Украины

ВОЗ обеспокоена влиянием конфликта на здоровье украинского населения, включая распространение COVID-19. Уровень вакцинации на Украине довольно низкий при высоких показателях заболеваемости и смертности.

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