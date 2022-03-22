Польша: дальнобойщиков не пускают в Беларусь в знак протеста против действий России

Польские активисты блокируют фуры дальнобойщиков, пытающихся пересечь границу с Беларусью в районе города Корощин. Участники акции протеста считают, что поддержка торговых связей с Минском и Москвой мешает дать отпор российскому вторжению на Украину.

На польско-белорусской границе образовалась пробка длиной в 40 километров.

В последние дни около девятисот пятидесяти 950 фур ожидали открытия проезда.