Новый гуманитарный коридор из Мариуполя

Гуманитарное окно открывается для оставшихся жителей Мариуполя, украинского города, осаждённого и обстреливаемого российскими войсками уже более месяца. В ходе бомбардировок уничтожены инфраструктура, жилые дома и даже склад Красного Креста. Более 100 000 человек все еще находятся там в экстремальных условиях.

"Ночью мы получили сообщение от Международного комитета Красного Креста о том, что Российская Федерация подтверждает готовность открыть подъезд гуманитарной колонны в г. Мариуполь через г. Бердянск. Мы отправили 45 автобусов по маршруту в Мариуполь", - сказала заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук.

По оценкам украинской стороны, при осаде Мариуполя погибли не менее 5000 мирных жителей. Мэр города Вадим Бойченко обратился с отчаянным призывом к международному сообществу:

"Практически закончилась еда, отсутствует вода. Мы сегодня кричим всем нашим международным партнёрам и в том числе призываем сегодня все международные миссии объединиться ради одной цели: спасения жизней мирного населения города Мариуполя".

"Мы призываем сегодня все международные миссии объединиться ради одной цели: спасения жизней мирного населения города Мариуполя. Вадим Бойченко мэр Мариуполя

Российские войска заняли городскую больницу, в которой почти ничего нет, а в коридорах десятки больных и раненых. Многие врачи пропали без вести - украинские власти утверждают, что некоторые из них были насильно вывезены в Россию. Портативный генератор позволяет проводить самые необходимые операции в родильном отделении.