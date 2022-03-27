Мариуполь: жители вынуждены хоронить погибших прямо во дворах

Жители осажденного российскими войсками Мариуполя вынуждены хоронить погибших родственников и друзей прямо во дворах. Из-за постоянных обстрелов люди не могут добраться до кладбищ, иногда трупы лежат на дороге по несколько дней.

По словам местных властей, авиаудары разрушили 90% жилых домов в черте города. В Мариуполе нет электричества, газа, водоснабжения и почти не осталось еды. Не работает мобильная связь, жители — в «информационном вакууме», рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Никто никакой помощи не оказывал. Квартиры горели. Просили: тушите, помогайте. Никто этого не делал. Умирали на глазах. Ни воды, ни еды, ничего», — говорит местный житель Александр.

Западные аналитики отмечают, что российской армии не хватает ресурсов: у военных проблемы со снабжением и низкий боевой дух. Поэтому они предпочитают не вести прямые бои на улицах, а использовать бомбы и артиллерию, которая разрушает и гражданскую инфраструктуру.

С начала войны Мариуполь покинула половина полумиллионного населения города.