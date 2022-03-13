Мариуполь: ситуация критическая

Тревожные сообщения посылает Красный Крест о положении южного украинского города Мариуполя.

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Time is running out for hundreds of thousands trapped in #Mariupol.



They have endured a living nightmare. They cannot hold on any longer.



We’re urgently calling for a humanitarian agreement.



People need safety. People need food. And they need it now.



👇 — ICRC (@ICRC) March 13, 2022

"Время для сотен тысяч застрявших в Мариуполе истекает. Они переживают настоящий кошмар. Они не могут больше держаться. Мы срочно призываем к гуманитарному соглашению. Людям нужна безопасность. Людям нужна еда. И они нуждаются в ней сейчас".

"В Мариуполе сейчас все сталкиваются с крайней или полной нехваткой предметов первой необходимости. Нет еды. Нет воды. Никаких лекарств. Выжить становится невозможно".

_"Люди рискуют своими жизнями, совершая короткие пробежки в отчаянных поисках хоть какой-то еды и воды, которые они могут найти. В том числе и наш персонал. Трупы мирных жителей и сражающихся остаются под завалами или лежат на открытом воздухе. Ситуация в Мариуполе ужасная". _

Российская сторона даёт свою версию происходящего:

"Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч человек, включая иностранцев__, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города", - утверждает начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Спутниковые снимки, сделанные американской компанией Maxar Technologies, выявили значительный ущерб гражданской инфраструктуре и жилым домам по всему городу.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил россиян в том, что они не позволяют доставить в осаждённый Мариуполь гуманитарную помощь.

"Мы уже эвакуировали почти 125 тысяч человек на безопасную территорию по гуманитарным коридорам, - сказал Зеленский в коротком видеообращении в воскресенье. - Основная задача сегодня - Мариуполь. Наша колонна с гумпомощью находится в двух часах езды от Мариуполя. Всего 80 км (осталось). Мы делаем все, чтобы противостоять оккупантам, которые блокируют даже православных священников, сопровождающих эту помощь: еду, воду и лекарства. Украина отправила своим гражданам 100 тонн самого необходимого".

Зеленский также заявил, что с начала вторжения в Украину погибли почти 13 тысяч российских солдат. Он утверждает, что Россия потеряла 1000 военных машин, 74 самолёта и 86 вертолетов. Эти цифры пока не подтверждены.