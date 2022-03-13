Бои за Мариуполь и гуманитарные коридоры: 18-й день войны на Украине | Онлайн

Украинская армия ведёт бои с российскими войсками на окраинах Мариуполя. Из города поступают сообщения о разрушениях, об обстрелах жилых домов и гражданских объектов. По данным украинских властей, за всё время блокады были убиты более 1,5 тыс. жителей Мариуполя.

Правительство Украины тем временем объявило об открытии 10 гуманитарных коридоров для вывода мирных граждан из зон боевых действий. Ранее эвакуация неоднократно срывалась, Россия и Украина обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Мы ведём трансляцию событий 18-го дня войны на Украине.

10:39 Генпрокуратура Украины сообщает о гибели 85 детей в результате российского вторжения, более 100 ранены. 10:26 Бои продолжаются за город Ирпень близ Киева. Городская администрация заявляет, что украинские власти контролируют 70% Ирпеня. 10:17 Запорожская областная военная администрация объявила о похищении мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Ранее пропал мэр захваченного российскими войсками Мелитополя Иван Фёдоров. Его преемницей объявила себя лидер "Оппозиционного блока" в городском совете Галина Данильченко, она призвала жителей не сопротивляться оккупции. По данным украинской стороны, Фёдоров был похищен военными. Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что мэра Мелитополя пытают. Киев призывает мировое сообщество добиваться немедленного освобождения главы города.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.