США задействуют нефтяные резервы

США намерены наводнить мировой рынок нефти своим сырьём. Цель: установить контроль над ростом цен на бензин, вызванный сначала последствиями пандемии, а затем военными действиями на Украине.

Американский лидер Джо Байден распорядится о высвобождении до миллиона баррелей в день в течение нескольких месяцев из национальных стратегических резервов. Общий их объём составляет порядка 568 миллионов баррелей.

Как ожидается, официальное заявление с перечнем мер будет сделано уже сегодня.

В том числе из-за роста инфляции в стране рейтинг президента упал до рекордного за последние 40 лет минимума. Исправить ситуацию, как полагают аналитики, Байден может борьбой с ростом цен на энергоносители.

Между тем, в четверг стоимость барреля сырой нефти Техаса снизилась на 5% до 101 доллара и 74 центов. Для сравнения, три недели назад он стоил 125 долларов. Пока Вашингтону не удается добиться от стран Персидского залива увеличения объёмов нефтедобычи.

Китай, который считается одним из крупнейших потребителей нефти, пока отказывается от дополнительных закупок российского сырья. Пекин планирует нарастить темпы добычи ископаемого топлива, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения страны.

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