В Брюсселе обсудят введение эмбарго на российскую нефть

Сегодня в Брюсселе состоится заседание совета министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, главными темами станут помощь Украине, оценка эффективности санкционного давления на Россию, а также собственная оборонная стратегия ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил что министры 27 стран обсудят эмбарго на поставки российской нефти.

Россия совершает многочисленные военные преступления. Это именно те слова, которые нам нужно произнести. То, что происходит в Мариуполе – масштабные военные преступления. Там всё разрушают, бомбят, убивают всех без разбора. Это ужасает. Мы должны жесточайшим образом осудить происходящее. Это преступление, в Мариуполе орудуют военные преступники. Город полностью разрушен, люди продолжают гибнуть. Жозеп Боррель Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказалась о том, что ЕС должен избавиться от энергетической зависимости.

В Кремле заявили, что введение нефтяного эмбарго, которое "активно обсуждается" в ЕС, "серьёзно повлияет" на глобальный энергетический рынок.

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