В Брюсселе обсудят введение эмбарго на российскую нефть

В Брюсселе обсудят введение эмбарго на российскую нефтьКомментарии
Сегодня в Брюсселе состоится заседание совета министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, главными темами станут помощь Украине, оценка эффективности санкционного давления на Россию, а также собственная оборонная стратегия ЕС.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил что министры 27 стран обсудят эмбарго на поставки российской нефти.
В Кремле заявили, что введение нефтяного эмбарго, которое "активно обсуждается" в ЕС, "серьёзно повлияет" на глобальный энергетический рынок.
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