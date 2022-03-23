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мир

Европейское турне президента Байдена

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Европейское турне президента Байдена
Авторское право  Patrick Semansky/MTI/MTVA

Президент США Джо Байден начинает визит в Европу. В Брюсселе американский лидер и его европейские коллеги должны объявить о новых санкциях против Москвы и ужесточении уже существующих в связи со вторжением России на Украину. Байден также примет участие во встрече "Большой семерки" и саммитах НАТО и ЕС.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что будет объявлено не только о новом пакете ограничительных мер. "В заявлении будет говориться об обеспечении совместных усилий по пресечению уклонения (России) от санкций, и пресечению попыток любой страны помочь России подорвать, ослабить или обойти санкции", - добавил Салливан.

Экстренный саммит НАТО состоится в четверг. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости разработать новую стратегическую концепцию Североатлантического Альянса из-за "беспрецедентной" агрессии России в отношении Украины.

Анджей Дуда, президент Польши: "Это убийства, не имеющие прецедента, это то, с чем свободный мир никогда не сможет смириться. Я надеюсь, что следующий саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе, однозначно защитит свободу, независимость и суверенитет Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на саммите НАТО. Во время своего ночного обращения он сказал, что на разных уровнях продолжается работа по принуждению России к миру. По словам Зеленского, он готов обсудить обязательство его страны не стремиться к членству в НАТО в обмен на прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности Украины.