Россия меняет планы: зачем?

"Деэскалация, а не прекращение огня", - так определила российская делегация намерение снизить военную активность близ Киева и Чернигова. Заявление было сделано по итогам украино-российских переговоров в Стамбуле, на которых, в числе прочего, обсуждалась новая возможная архитектура безопасности для Украины - безблоковоый и безъядерный статус в обмен на международные гарантии.

Российская сторона оценили итоги встречи как конструктивные, президент Украины также отметил надежду на прогресс, предупредив, что Киев видит все риски и намерен доверять делам, а не заявлениям.

"Сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, можно назвать положительными. Но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов, - заявил Владимир Зеленский.

Наблюдатели отмечают, что решение России свернуть активность в районе Киева, может быть связано с изменением стратегии, а также потерями, которые российская армия понесла при попытке взять крупные города.

Могу сказать одно: есть Россия, которая говорит, и та, что действует". Энтони Блинкен.

Лидеры западных стран предостерегли мир от утраты бдительности после новых обещаний Москвы. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил: "Я бы оставил украинцам право оценивать прогресс и значимость участия России. Могу сказать одно: есть Россия, которая говорит, и та, что действует".

В Пентагоне считают, что Россия занимается перегруппировкой сил, американские аналитики отметили небольшой отвод сухопутных войск из-под Киева для мобилизации у восточной границы.