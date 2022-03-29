Россия - Украина: сдвиг в переговорах

В российско-украинских переговорах наметился сдвиг: после встречи в Стамбуле появилась реальная надежда на прекращение войны путём диалога. Заявление минобороны России зачитал замглавы ведомства Александр Фомин, отметив, что для повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейших переговоров. по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины будут сделаны следующие шаги:

_"Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы нормальные условия для дальнейшей работы". _

Киев в ответ на отказ вступать в НАТО и размещать на своей территории военные инфраструктуры третьих стран хочет гарантий безопасности от главных мировых игроков, которые должны будут в случае необходимости предоставить Украине военную помощь, в том числе вооружёнными силами и закрытым небом. Украине никто не должен мешать вступать в ЕС, разговоры про денацификацию и демилитаризацию откладываются, решение вопроса Крыма отодвигается, а судьба республик Донбасса будет решаться на дальнейших переговорах.

"Реализация договора о гарантиях безопасности будет проходить следующим образом: сначала это будет референдум, где все граждане Украины выскажут свое мнение об этом договоре и о том, как он должен работать. После этого будет процесс ратификации гарантами, парламентами стран и парламентом Украины. Это главное. Мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор смог консолидировать его", - сказал член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк.

Пока Украина ждет ответа на свои предложения, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил о том, что Россия предлагает провести встречу президентов Путина и Зеленского после того, как будет готов проект мирного соглашения и одновременно с парафированием документа министрами иностранных дел, что сделает возможным обсуждение различных политических нюансов и деталей.