Стамбульский раунд: Россия и Украина попробуют договориться

Россия и Украина вновь садятся за стол переговоров, на этот раз в Стамбул, для поиска вариантов урегулирования конфликта. По данным "Файнэншнл таймс", ссылающейся на информацию в делегациях, Москва снимает требование о денацификации Украины и готова согласиться со вступлением страны в Евросоюз при условии, что Украина будет иметь нейтральный статус. Киев со своей стороны, сообщают те же источники, может отказаться от вступления в НАТО в обмен на получение международных гарантий безопасности. Подвешенными остаются вопросы о спорных территориях на востоке Украины и судьбе Крыма.

Принимающая сторона, Турция, надеется создать делегациям оптимальный рабочий контекст. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что "телефонные консультации его страны с президентами Путиным и Зеленским идут в позитивном направлении". Министр иностранных дел России Сергей Лавров также выразил заинтересованность в успешном исходе стамбульского раунда, но назвал очную встречу президентов Путина и Зеленского, о которой не раз говорила Украина, преждевременной.

"Кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, так что просто встретиться и обменять фразами "А ты что думаешь?".будет сейчас просто контрпродуктивно" , - считает Лавров.

Ранее президент Зеленский заявил, что вопросы безопасности Украины и статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на всеукраинский референдум. Население страны пока, похоже, так далеко не заглядывает: в Киев прибывают жители Ирпеня, города, который, как сообщает украинское командование, освобожден от российских военных и вновь контролируется ВСУ.

Ирпень стал ареной ожесточенных боев, как и Мариуполь, где в осаде остаются свыше 150 тысяч человек, а число погибших, по данным украинской стороны, достигло 5 тысяч.

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