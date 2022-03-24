Украина: половина детей покинули свои дома

Украина: половина детей покинули свои домаКомментарии
Они - главные жертвы войны, начавшейся на Украине ровно месяц тому назад. По данным ЮНИСЕФ, около 4,3 млн детей - каждый второй украинский ребёнок - были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от боевых действий, спровоцированных российской армией. 2,9 млн из них остро нуждаются в гуманитарной помощи. Десткое население страны оценивается в 7,5 млн человек.
Каждый день тысячи семей покидают Украину. 1,8 млн детей пересекли границу, чтобы найти убежище в соседних странах и в остальной Европе, а 2,5 млн стали перемещенными лицами внутри Украины.
"Это одно из самых быстрых и крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. - Это печальная реальность, которая может иметь долгосрочные последствия для грядущих поколений".
2,2 млн украинцев нашли убежище в соседней Польше. Сотни тысяч беженцев приняла Румыния. Свою помощь в размещении людей предлагают и другие европейские правительства .
По другую сторону Атлантики Соединенные Штаты обязались принять 100 000 украинских беженцев.