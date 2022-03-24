Украина: половина детей покинули свои дома

Они - главные жертвы войны, начавшейся на Украине ровно месяц тому назад. По данным ЮНИСЕФ, около 4,3 млн детей - каждый второй украинский ребёнок - были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от боевых действий, спровоцированных российской армией. 2,9 млн из них остро нуждаются в гуманитарной помощи. Десткое население страны оценивается в 7,5 млн человек.

Après un mois de guerre, plus de la moitié des enfants d’#Ukraine ont été déplacés.



Alors que les familles doivent tout abandonner pour partir en quête d’un lieu sûr, l'UNICEF fournit aux enfants des services de santé mentale et de protection.



Illustration de Pawel Kuczynski. pic.twitter.com/1V5rbYiS01 — UNICEF (FR) (@UNICEF_FR) March 24, 2022

Каждый день тысячи семей покидают Украину. 1,8 млн детей пересекли границу, чтобы найти убежище в соседних странах и в остальной Европе, а 2,5 млн стали перемещенными лицами внутри Украины.

"Это одно из самых быстрых и крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. - Это печальная реальность, которая может иметь долгосрочные последствия для грядущих поколений".

Это одно из самых быстрых и крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны". Кэтрин Рассел исполнительный директор ЮНИСЕФ

2,2 млн украинцев нашли убежище в соседней Польше. Сотни тысяч беженцев приняла Румыния. Свою помощь в размещении людей предлагают и другие европейские правительства .

По другую сторону Атлантики Соединенные Штаты обязались принять 100 000 украинских беженцев.