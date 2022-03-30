Израиль будет защищаться от террористов "железным кулаком"

Армия обороны Израиля направит дополнительные воинские подразделения на Западный Берег реки Иордан. Решение принято после серии терактов в разных городах, в которых за семь дней погибли 11 человек; последнее нападение, унесшее 5 жизней, произошло накануне в пригороде Тель-Авива.

Премьер-министр Израиля выступил с телеобращением к нации, пообещав дать отпор. "Страна столкнулась с волной убийственного арабского терроризма, - заявил Нафтали Беннет. - Силы безопасности работают. Мы будем бороться с террором с упорством, упрямством и железным кулаком".

Волна нападений началась неделю назад: четверо израильтян были убиты в городе Беэр-Шева затем в городе Хадера застрелили двух пограничников, последним на очереди стал Бней-Брак под Тель-Авивом с пятью погибшими.

Ответственность за теракт в Хадере взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство", а под Тель-Авивом стрельбу открыл молодой палестинец. Наблюдатели увязывают активизацию радикалов с наступающим Рамаданом. Спецслужбы не исключают новых инцидентов.