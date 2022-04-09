Израильские военные провели рейд в палестинском Дженине

Израильские военные провели операцию в лагере палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. В ходе перестрелки погиб как минимум один человек, десять ранены, сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

Группировка «Исламский Джихад» признала погибшего своим членом. На его похороны в Дженине собрались десятки человек.

Дженин — родной город 28-летнего палестинца Раеда Хазема, который в четверг вечером открыл огонь на улице Дизенгоф в Тель-Авиве — одной из самых оживленных в городе. В результате теракта погибли три человека, более десяти получили ранения — в том числе и тяжелые. Израильские военные застрелили террориста при задержании, на следующий день обнаружив его в соседней Яффе.

Теракт в Тель-Авиве стал четвертым нападением на израильтян за последний месяц. В общей сложности были убиты 12 человек.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о «беспрецедентной волне террора» и пообещал его «искоренить».