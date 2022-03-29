34-й день войны на Украине: карта боевых действий

Саша Вакулина, корреспондент Euronews:

В Институте по изучению войны предоставили свою оценку ситуации на Украине. По мнению его аналитиков, "российская армия, вероятнее всего, уже перебросила в Украину большую часть своих резервов". И вот где они находятся:

Красным выделены контролируемые Россией украинские территории на севере, востоке и юге.

В синем цвете - близ Николаева и вокруг столицы - участки, на которых по заявлению Украины, её армия ведёт контрнаступление. В ходе одной из операций был восстановлен контроль над Ирпенем под Киевом.

Зелёные круги на карте - места самых ожесточённых боёв за последние 24 часа.

Утром во вторник был нанесён ракетный удар по зданию областной администрации в Николаеве, продолжает наш корреспондент. Губернатор опубликовал фотографию, на которой видно зияющую дыру в многоэтажном доме. Виталий Ким сказал, что это произошло около 9 утра, когда люди прибывают на свои рабочие места.

Виталий Ким, глава Николаевской области:

"Что это означает? Как минимум то, что оккупанты передумали наступать на Николаев. Почему? Потому что если ты разбираешься в том, что нужно захватывать, то тебе нужен пункт управления областью, коммуникации, сети, связь. Они поняли, что Николаев не возьмут, и решили нам передать привет. Спасибо, привет получили, выводы сделали. Будем соответственно реагировать".

Николаев - портовый город на черноморском побережье с населением почти полмиллиона человек. Это очень важный узел судостроения и ключевой город на пути из Херсона в Одессу.

В свою очередь, российская сторона, о военных действиях в Николаеве не сообщала. "Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров", - сказал замминистра оборонного ведомства России Александр Фомин.

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