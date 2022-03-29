Россия сократит военную активность на Украине?

По итогамроссийско-украинских переговоров в Стамбуле Москва решила в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Об этом говорится в заявлении минобороны РФ, которое зачитал заместитель главы ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

Отмечается, что это связано с подготовкой Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейших переговоров.

Выступивший посредникомпрезидент Турции при этом заявил, что, по его мнению, "настало время достичь на переговорах конкретных результатов". В них принимал участие также российский олигарх Роман Абрамович, который сейчас находится под западными санкциями и о чьём возможном отравлении писали западные СМИ,

Война на Украине тем временем продолжается. Во вторник российские ракеты попали в здание областной администрации Николаева. Под завалами оказались как минимум двое погибших и ещё несколько человек. По словам николаевского губернатора, чудом спаслись около 100 жителей города.

Российская сторона сообщает об уничтожении склада с горючим и нескольких беспилотников. Обстрелы продолжаются с нескольких направлений, несмотря на то, что на днях Москва объявила о сосредоточении своих усилий на "освобождении" Донецкой и Луганской областей.

Украинское командование сообщает о восстановлении контроля над несколькими населёнными пунктами под Киевом, в их числе Тростянец на северо-востоке страны.

После окончания переговоров в Стамбуле Киев ознакомил со своими требованиями, среди которых - конкретные гарантии безопасности, по которым страны-гаранты должны помочь Украине вступить в ЕС и предоставить ей в случае необходимости военную помощь- в том числе вооружёнными силами и закрытым небом. Среди гарантов была указана также Турция.