Карта военных действий на Украине от 30.03.2022

Российские войска продолжали боевые действия, чтобы удержать свои передовые позиции на восточной и западной окраинах Киева, в то время как сильно поредевшие части отходили в Россию из других мест на киевском и черниговском направлениях, - это последняя оценка Института изучения войны.

Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на отчёт своей разведки, также добавляет, что "Россия, вероятно, продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневра массированными артиллерийскими и ракетными ударами".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ete9x5Ty71



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/202UH5Uz8t — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 30, 2022

После того, как российские официальные лица заявили, что вокруг Киева и северного города Чернигова будет деэскалация военной напряженности, высокопоставленные украинские чиновники заявили, что в одночасье по всей Украине почти не осталось зон без сирен. В частности, российскими снарядами за ночь был обстрелян осаждённый украинский город Чернигов - это здесь, на севере страны. Об этом сообщил мэр Чернигова.

В Институте изучения войны также сообщили, что Россия направляет некоторые резервы на усилия по соединению занятых территории к юго-востоку от Харькова и Изюма с линией фронта на востоке Украины.

#Donetsk and #Luhansk Oblasts Update:#Russia reinforced its efforts to take #Slovyansk, roughly 160 kilometers southeast of Kharkiv. Fighting along the road from near #Izyum toward Slovyansk continued on March 29.https://t.co/BSuAoB8YZ7 — ISW (@TheStudyofWar) March 29, 2022

Теперь давайте посмотрим на эту карту. В восточной части Украины находится зона ожесточённых боев. И теперь, по данным правительства Донецкой области, российские силы обстреливают почти все города вдоль линии фронта, которая отделяет территорию, контролируемую украинским правительством, от территорий, удерживаемых пророссийскими сепаратистами.