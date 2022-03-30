Карта военных действий на Украине от 30.03.2022

Карта военных действий на Украине от 30.03.2022Комментарии
Российские войска продолжали боевые действия, чтобы удержать свои передовые позиции на восточной и западной окраинах Киева, в то время как сильно поредевшие части отходили в Россию из других мест на киевском и черниговском направлениях, - это последняя оценка Института изучения войны.
Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на отчёт своей разведки, также добавляет, что "Россия, вероятно, продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневра массированными артиллерийскими и ракетными ударами".
После того, как российские официальные лица заявили, что вокруг Киева и северного города Чернигова будет деэскалация военной напряженности, высокопоставленные украинские чиновники заявили, что в одночасье по всей Украине почти не осталось зон без сирен. В частности, российскими снарядами за ночь был обстрелян осаждённый украинский город Чернигов - это здесь, на севере страны. Об этом сообщил мэр Чернигова.
В Институте изучения войны также сообщили, что Россия направляет некоторые резервы на усилия по соединению занятых территории к юго-востоку от Харькова и Изюма с линией фронта на востоке Украины.
Теперь давайте посмотрим на эту карту. В восточной части Украины находится зона ожесточённых боев. И теперь, по данным правительства Донецкой области, российские силы обстреливают почти все города вдоль линии фронта, которая отделяет территорию, контролируемую украинским правительством, от территорий, удерживаемых пророссийскими сепаратистами.