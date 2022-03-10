Россия - Украина: безрезультатные переговоры

Россия и Украина не договорились о прекращении огня на переговорах в Анталье. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам встречи со своим с российским коллегой Сергеем Лавровым, отметив, что Москва считает прекращение огня возможным только при выполнении требований РФ. По словам Кулебы, Киев сдаваться не намерен, но при этом готов к дипломатическим решениям.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: "Мы поднимали вопрос о прекращении огня, 24-часовом прекращении огня, для решения самых острых гуманитарных вопросов. Мы не добились в этом прогресса, так как, похоже, что решения по этому вопросу в России принимают другие лица".

Лавров сообщил, что украинская сторона взяла в проработку российский проект урегулирования конфликта и обещала дать ответ. Он не раскрыл подробностей предложения Москвы и предупредил Запад о возможных последствиях предоставления оружия Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров: "Куда эти тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов потом попадут — это вопрос, который мы задаем нашим коллегам в Евросоюзе, когда они проявляют интерес к тому, как положить конец политике, создававшейся в ходе многих лет, превращения Украины в угрозы для Российской Федерации. Ответа нет, как потом эти ПЗРК будут затем контролироваться".

На вопрос о том, не собирается ли Россия нападать на другие страны, Лавров ответил отрицательно, заверив, что и на Украину она не нападала - там якобы сложилась ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации.

А роддом в Мариуполе, в обстреле которого украинская сторона обвиняет российских военных, по словам министра, использовался в качестве базы бойцами батальона "Азов".