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15-й день войны: прямая текстовая трансляция событий среды, 10 марта

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 Alexander Kazakevich
Мариуполь, 9 марта
Мариуполь, 9 марта   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Euronews продолжает вести хронику российского вторжения на Украину.

Главные события пятнадцатого дня войны:

- обстрелы украинских городов, последствия авианалёта на городскую больницу №3 Мариуполя и международная реакция, ситуация с гуманитарными коридорами и беженцами.

- главы внешнеполитических ведомств России и Украины встречаются в турецкой Анталье.

- на саммите ЕС в Версале 27 стран-членов обсудят заявку на ускоренное вступление Украины, Грузии и Молдавии.

- вице-президент США Камала Харрис прилетела в Польшу обсуждать разногласия по вопросам поставок вооружения на Украину.

- очередные объявления об уходе из России иностранного бизнеса и ситуация на российском рынке.

Время указывается среднеевропейское (-1 час от Киева, -2 часа от Москвы).

08:40
AFP/ Городской совет Мариуполя: в ходе авиаудара по детской больнице погибли три человека, в том числе один ребёнок.
08:10
Реакция международных компаний на события на Украине (продолжение): японская компания Sony приостанавливает работу Playstation Store в России, а также поставки консолей и игр. В Твиттере было опубликовано заявление корпорации с призывом к миру на Украине, в котором также говорится, что Sony пожертвует 2 миллиона долларов Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
На российский рынок также больше не попадут игровые приставки Nintendo (Япония).
Датская пивоваренная компания Carlsberg прекращает продажи на российском рынке. Принадлежащая ей компания "Балтика" с штаб-квартирой в Санкт-Петербурге будет управляться в качестве независимого предприятия. Heineken (Нидерланды) приостанавливает производство и продажи в России – агентство ANSA.
07:49
Подготовка к саммиту ЕС в Версале: Украина, Грузия и Молдавия должны получить чёткий сигнал о политической принадлежности к европейской семье, однако не стоит прибегать к ускоренной процедуре вступления – передаёт AFP из Елисейского дворца. 
07:35
Глава МИД Украины Кулеба о сегодняшней встрече с Лавровым в Анталье: "Я еду на эти переговоры с сильной позицией." (перевод: Громадське телебачення). Министр иностранных дел Украины также заявил, что у него "сдержанные" ожидания от дипломатического форума в Турции.
07:18
С начала российского вторжения на Украину в России были задержаны 13831 участников антивоенных акций: такую информацию на утро четверга приводит портал "ОВД-Инфо", признанный в РФ иностранным агентом.
07:01
В МВФ одобрили выделение Украине экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов: директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что выделенные средства помогут властям страны смягчить экономические последствия войны.
По сообщению агентства Reuters, американские конгрессмены одобрили помощь Киеву в размере 13,6 млрд долларов. Теперь инициативу должен одобрить Сенат.
06:34
Россия опровергает факт нанесения авиаудара по персоналу и пациентам детского и родильного отделений городской больницы №3 в Мариуполе: первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "больницу радикалы превратили в военный объект" (ТАСС). Посол России во Франции Алексей Мешков заявил в интервью каналу BFM, что "[атака] не имеет ничего общего с действиями российской армии, которые не направлены против мирного населения." 
Владимир Зеленский назвал произошедшее "геноцидом" и вновь призвал Запад закрыть небо над Украиной и поставить стране военные самолеты. Среди 17 пострадавших в результате бомбардировки нет рожениц и детей.
В своём Твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил блокаду Мариуполя с блокадой Ленинграда.
09.03.2022
16:52
Италия приняла уже 23872 украинских беженца: об этом заявил премьер-министр Марио Драги, выступая в среду перед итальянскими депутатами. По словам главы правительства, это число будет увеличиваться. Большинство прибывших - главным образом женщин и детей - попали в страну через Словению. 
09.03.2022
16:31
Владимир Зеленский подписал принятый парламентариями закон об ужесточении наказания за преступления против национальной безопасности в условиях военного положения: Верховная Рада Украины опубликовала текст закона, согласно которому наказание за госизмену или диверсионную деятельность может предусматривать пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В мирное время обвиняемым по данным статьям по-прежнему будет грозить тюремное заключение сроком от 12 до 15 лет и от 10 до 15 лет соответственно. 
09.03.2022
15:55
Amnesty International опубликовала доклад о ракетном ударе по Чернигову 3 марта, в результате которого погибли 47 человек:согласно заявлению правозащитников, им не удалось определить, какие объекты военной инфраструктуры могли бы быть мишенями восьми бомб свободного падения, сброшенных на город, что позволяет утверждать, что было совершено "военное преступление" против мирных граждан.