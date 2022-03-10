15-й день войны: прямая текстовая трансляция событий среды, 10 марта

Euronews продолжает вести хронику российского вторжения на Украину.

Главные события пятнадцатого дня войны:

- обстрелы украинских городов, последствия авианалёта на городскую больницу №3 Мариуполя и международная реакция, ситуация с гуманитарными коридорами и беженцами.

- главы внешнеполитических ведомств России и Украины встречаются в турецкой Анталье.

- на саммите ЕС в Версале 27 стран-членов обсудят заявку на ускоренное вступление Украины, Грузии и Молдавии.

- вице-президент США Камала Харрис прилетела в Польшу обсуждать разногласия по вопросам поставок вооружения на Украину.

- очередные объявления об уходе из России иностранного бизнеса и ситуация на российском рынке.

Время указывается среднеевропейское (-1 час от Киева, -2 часа от Москвы).