Польские ветеринары помогают питомцам украинцев

Ветеринарная клиника на польской границе лечит домашних животных с Украины. Многим беженцам удалось привезти с собой своих любимых питомцев, есть и эвакуированные животные. Якоб Котович, ветеринар клиники Фонда ADA, говорит, что многие из них срочно нуждались в лечении.

Животных, привезённых во Львов из других городов Украины, собирают и перевозят в Польшу. Некоторые из них целыми днями ждали на границе, страдали от нехватки еды или воды, были истощены долгим переходом.

"Там (на Украине) уже была проблема безнадзорности, - рассказывает Котович, - но после начала войны положение животных резко ухудшилось. В приютах зачастую не было для них ни еды, ни воды. Из-за этого животные прибывают истощёнными, с травмами, переломами костей после аварий и выстрелов. Поэтому так важно оказывать им первую помощь как можно ближе кграницеи как можно быстрее. Животные, которым требуется более длительный уход, остаются с нами; тех, которые чувствуют себя лучше, мы отправляем другим организациям в Европе и Польше".

Фонд ADA арендовал несколько объектов в Перемышле, где организует временные госпитали для собак и кошек, они действуют при помощиволонтёров, которые приезжают со всего мира.