Беженцы с Украины: "Чтобы просто выжить"

Опасаясь, что время покинуть Киев истекает, люди наводнили железнодорожный вокзал украинской столицы, пытаясь выехать в более безопасное место до наступления российских войск.

"Мы уходим сегодня потому, что очень боимся, что нас убьют русские солдаты. Мы очень боимся, что ракета попадёт в наш дом, в подвал, где мы укрываемся. Мы пытаемся выехать, чтобы просто остаться в живых".

"Мы пришли сюда с нашими детьми и животными, мы пытаемся найти для них какое-нибудь более безопасное место".

Еврокомиссия уже мобилизовала 90 млн евро на гуманитарную поддержку. Евросоюз планирует создать во всех странах - членах ЕС единую, небюрократическую процедуру приема беженцев, покинувших Украину из-за ведущейся на ее территории войны. По данным ООН, около полумиллиона человек - большинство из них женщины, дети и старики - уже бежали из Украины в соседние страны.

"Мы стояли там (на границе) приблизительно два дня. Была большая пробка. Мы были там с детьми, но нам помогали волонтёры. Они напоили нас горячим чаем, дали еду".

В Румынии комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон посетила пограничный переход, где находятся тысячи беженцев.

"Моя особая обязанность как комиссара по внутренним делам состоит в том, чтобы убедиться, что те люди, которые смогут добраться до границы с Европейским Союзом, будут тепло встречены", - сказала Йоханссон.

Длинные очереди автомобилей и автобусов выстроились на контрольно-пропускных пунктах на границах Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Молдавии, не входящей в ЕС. Многие пересекают границупешком, прихватив с собой лишь самое необходимое.